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Александр Овечкин отсутствовал на тренировке «Вашингтона» — источник

Александр Овечкин отсутствовал на тренировке «Вашингтона» — источник
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отсутствовал на тренировке столичной команды накануне пятого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает журналист и инсайдер Том Гулитти в соцсети X (ранее Twitter).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Овечкин был единственным игроком из состава, не принявшим участия в тренировке. Отмечается, что это никак не связано с травмой, а является лишь небольшим отдыхом для 39-летнего хоккеиста.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли пять заброшенных шайб. Он является вторым снайпером среди россиян в плей-офф НХЛ — 2024/2025.

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