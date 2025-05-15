Александр Овечкин отсутствовал на тренировке «Вашингтона» — источник

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин отсутствовал на тренировке столичной команды накануне пятого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает журналист и инсайдер Том Гулитти в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Овечкин был единственным игроком из состава, не принявшим участия в тренировке. Отмечается, что это никак не связано с травмой, а является лишь небольшим отдыхом для 39-летнего хоккеиста.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли пять заброшенных шайб. Он является вторым снайпером среди россиян в плей-офф НХЛ — 2024/2025.

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