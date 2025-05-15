Экблад: гордимся тем, что играем с Бобровским. Он выкладывается по полной каждый матч

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.

«Это вера в нашу команду, нашу группу ветеранов, которая уже оказывалась в такой ситуации. В конце концов, работа ещё не сделана. Ещё много работы предстоит сделать, вернуться домой, восстановиться и показать лучшую игру дома в 6-м матче.

Мы верим в Боба так сильно, как вы себе даже представить не можете. Мы гордимся тем, что играем каждый вечер перед этим парнем, потому что он выкладывается по полной каждый матч», — цитирует Экблада пресс-служба клуба.