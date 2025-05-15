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Экблад: гордимся тем, что играем с Бобровским. Он выкладывается по полной каждый матч

Экблад: гордимся тем, что играем с Бобровским. Он выкладывается по полной каждый матч
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Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

«Это вера в нашу команду, нашу группу ветеранов, которая уже оказывалась в такой ситуации. В конце концов, работа ещё не сделана. Ещё много работы предстоит сделать, вернуться домой, восстановиться и показать лучшую игру дома в 6-м матче.

Мы верим в Боба так сильно, как вы себе даже представить не можете. Мы гордимся тем, что играем каждый вечер перед этим парнем, потому что он выкладывается по полной каждый матч», — цитирует Экблада пресс-служба клуба.

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