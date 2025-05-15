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Сергей Бобровский установил вратарский рекорд «Флориды» всех времён

Сергей Бобровский установил вратарский рекорд «Флориды» всех времён
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после пятого матча серии второго раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) стал новым рекордсменом франшизы по продолжительности серии без пропущенных шайб в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

36-летний звёздный российский голкипер пропустил в матче единственную шайбу за 1 минуту и 6 секунд до конца встречи. Таким образом, «сухая» серия Бобровского составила 143 минуты 25 секунд, что позволило ему установить рекорд клуба, превзойдя достижение Джона Ванбисбрука, который в 1996 году не пропускал 141 минуту и 31 секунду в финале Кубка Стэнли.

В серии до четырёх побед «Флорида» опержает «Торонто» со счётом 3-2. Шестой матч состоится 16 мая в Санрайзе на домашней арене «Пантерз».

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