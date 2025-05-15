Сергей Бобровский установил вратарский рекорд «Флориды» всех времён

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после пятого матча серии второго раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) стал новым рекордсменом франшизы по продолжительности серии без пропущенных шайб в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

36-летний звёздный российский голкипер пропустил в матче единственную шайбу за 1 минуту и 6 секунд до конца встречи. Таким образом, «сухая» серия Бобровского составила 143 минуты 25 секунд, что позволило ему установить рекорд клуба, превзойдя достижение Джона Ванбисбрука, который в 1996 году не пропускал 141 минуту и 31 секунду в финале Кубка Стэнли.

В серии до четырёх побед «Флорида» опержает «Торонто» со счётом 3-2. Шестой матч состоится 16 мая в Санрайзе на домашней арене «Пантерз».

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