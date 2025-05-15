«Он не беспокоится о своей статистике». Морис — об игре Бобровского в плей-офф

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру Сергея Бобровского в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.
«Я думаю, Сергей всегда готов к любой игре. Его подготовка к матчам не меняется, он понятия не имеет и не беспокоится о своей статистике. Я думаю, что со второй половины серии с «Тампа-Бэй» парни перед ним играют в игру, которую он понимает и которую мы показывали на протяжении сезона», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.
«Сухая» серия Бобровского в текущем плей-офф составила 143 минуты 25 секунд, что позволило ему установить рекорд клуба, превзойдя достижение Джона Ванбисбрука, который в 1996 году не пропускал 141 минуту и 31 секунду в финале Кубка Стэнли.
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