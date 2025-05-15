«Это было великолепное выступление». Форвард «Флориды» — об игре Бобровского с «Торонто»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт оценил игру Сергея Бобровского в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38 0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08 0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05 0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01 0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23 0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp) 1:6 Робертсон – 58:54 (pp)
«Сегодня соперник имел несколько отличных голевых шансов. Это опасная команда, и мы стараемся плотно защищаться против них. Бесчисленное количество раз, снова и снова, Бобровский делает эти важные спасения для нас, а в это время сезона вам нужны эти своевременные сейвы. Это было великолепное выступление с его стороны», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.
В серии до четырёх побед «Флорида» ведёт у «Торонто» со счётом 3-2. Шестой матч состоится в ночь на 17 мая в Санрайзе на домашней арене «Пантерз».
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