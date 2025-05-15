«Это было великолепное выступление». Форвард «Флориды» — об игре Бобровского с «Торонто»

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт оценил игру Сергея Бобровского в пятом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.

«Сегодня соперник имел несколько отличных голевых шансов. Это опасная команда, и мы стараемся плотно защищаться против них. Бесчисленное количество раз, снова и снова, Бобровский делает эти важные спасения для нас, а в это время сезона вам нужны эти своевременные сейвы. Это было великолепное выступление с его стороны», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

В серии до четырёх побед «Флорида» ведёт у «Торонто» со счётом 3-2. Шестой матч состоится в ночь на 17 мая в Санрайзе на домашней арене «Пантерз».