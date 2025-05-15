Берюбе — о разгроме от «Флориды»: это поражение трудно объяснить, мы все должны быть лучше

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал разгромное поражение в пятом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6, 2-3).

«В первом периоде они нас действительно обыграли. Они больше владели шайбой и выигрывали единоборства. Мы играли медленно. Они были быстрыми и более голодными. Это был первый период, который задаёт тон всей игре.

Это поражение трудно объяснить, мы все должны быть лучше, включая меня. Мы не можем так начинать игру. Я не собираюсь обвинять определённую группу игроков, это касается всех, включая меня. Были ошибки, много ошибок. Ошибки случаются в играх, но то, как они произошли сегодня вечером, разочаровывает больше всего», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.