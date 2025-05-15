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Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2025 на 15 мая

Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2025 на 15 мая
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15 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Расписание матчей ЧМ-2025 по хоккею 15 мая (время — московское):

17:20. Группа А. Финляндия — Словения;
17:20. Группа В. Швейцария — Германия;
21:20. Группа А. Канада — Австрия;
21:20. Группа В. Чехия — Венгрия.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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