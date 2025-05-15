Защитник «Флориды»: если мы ошибаемся, Бобровский всегда готов нас выручить

Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола высказался об игре вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.

«Он невероятен. Боб придаёт уверенности всем пятерым парням на площадке. Если мы совершаем ошибку, всегда есть один парень, который готов нас выручить», — цитирует Микколу пресс-служба клуба.

«Сухая» серия Бобровского в текущем плей-офф составила 143 минуты 25 секунд, что позволило ему установить рекорд клуба, превзойдя достижение Джона Ванбисбрука, который в 1996 году не пропускал 141 минуту и 31 секунду в финале Кубка Стэнли.