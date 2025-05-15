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Защитник «Флориды»: если мы ошибаемся, Бобровский всегда готов нас выручить

Защитник «Флориды»: если мы ошибаемся, Бобровский всегда готов нас выручить
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Защитник «Флориды Пантерз» Нико Миккола высказался об игре вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 3-2). Российский голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38     0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08     0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05     0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01     0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23     0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp)     1:6 Робертсон – 58:54 (pp)    

«Он невероятен. Боб придаёт уверенности всем пятерым парням на площадке. Если мы совершаем ошибку, всегда есть один парень, который готов нас выручить», — цитирует Микколу пресс-служба клуба.

«Сухая» серия Бобровского в текущем плей-офф составила 143 минуты 25 секунд, что позволило ему установить рекорд клуба, превзойдя достижение Джона Ванбисбрука, который в 1996 году не пропускал 141 минуту и 31 секунду в финале Кубка Стэнли.

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