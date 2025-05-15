Мэттьюс — о разгроме от «Флориды»: каждый должен посмотреть в зеркало, включая меня
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал разгромное поражение в пятом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6, 2-3). В пяти матчах этой серии американский форвард ни разу не забил и отметился лишь тремя передачами.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Райнхарт, Боквист) – 14:38 0:2 Куликов (Шмидт, Ткачук) – 26:08 0:3 Боквист (Райнхарт, Форслинг) – 30:05 0:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 34:01 0:5 Грир (Гаджович, Шмидт) – 46:23 0:6 Беннетт (Экблад, Маршан) – 49:10 (pp) 1:6 Робертсон – 58:54 (pp)
«Я думаю, что каждый должен посмотреть в зеркало, включая меня. Все, очевидно, хотят играть лучше, все хотят победить. Мы были хорошей выездной командой весь сезон. В этой группе игроков всегда была вера и уверенность, которые мы создали в течение сезона.
Болельщики сегодня рано покинули трибуны? Я не думаю, что мы дали им много поводов остаться до конца матча», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.
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