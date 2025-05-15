Мэттьюс — о разгроме от «Флориды»: каждый должен посмотреть в зеркало, включая меня

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал разгромное поражение в пятом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6, 2-3). В пяти матчах этой серии американский форвард ни разу не забил и отметился лишь тремя передачами.

«Я думаю, что каждый должен посмотреть в зеркало, включая меня. Все, очевидно, хотят играть лучше, все хотят победить. Мы были хорошей выездной командой весь сезон. В этой группе игроков всегда была вера и уверенность, которые мы создали в течение сезона.

Болельщики сегодня рано покинули трибуны? Я не думаю, что мы дали им много поводов остаться до конца матча», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.