Швейцария — Германия: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

15 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В матче группы В в Дании на стадионе «Йюске Банк Боксен» встретятся сборные Швейцарии и Германии. Игра начнётся в 17:20 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Игра».

Ранее сборная Германии выиграла все три матча, Швейцария одержала победы в двух играх из трёх.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.