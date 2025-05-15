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Швейцария — Германия: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Швейцария — Германия: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию
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15 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В матче группы В в Дании на стадионе «Йюске Банк Боксен» встретятся сборные Швейцарии и Германии. Игра начнётся в 17:20 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Игра».

ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Германии выиграла все три матча, Швейцария одержала победы в двух играх из трёх.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

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