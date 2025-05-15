«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Владиславом Карой

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 27-летним нападающим Владиславом Карой. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Владислав пополнил новосибирский клуб по ходу сезона-2024/2025 в результате обмена с «Витязем», сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф Кара провёл семь игр, забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Всего на счету игрока 295 матчей в КХЛ, 47 заброшенных шайб и 49 результативных передач. Помимо «Сибири», в КХЛ Кара выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».