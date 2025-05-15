«Сезон, потраченный впустую». Форвард «Вегаса» — о поражении от «Эдмонтона» в плей-офф

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (0:1 ОТ). «Золотые рыцари» проиграли серию со счётом 1-4 и завершили сезон.

«Каждый сезон, завершённый без победы в Кубке Стэнли, кажется потраченным впустую. Я верил в эту команду, а мы вылетели из плей-офф. К сожалению, мы проиграли слишком много близких игр. В этом и была разница», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба.

«Вегас Голден Найтс» выступает в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/2018. Карлссон становился обладателем Кубка Стэнли в составе «золотых рыцарей» в сезоне-2022/2023.