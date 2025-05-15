«Эта команда способна на большее». Главный тренер «Вегаса» оценил вылет из Кубка Стэнли

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о поражении в пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (0:1 ОТ). «Золотые рыцари» проиграли серию со счётом 1-4 и завершили сезон.

«Слушай, мне понравилась наша игра сегодня. Я думаю, что мы играли жёстко в силовой хоккей. По ходу матча мы выглядели всё лучше и лучше. Мы хотели победить. Я очень горжусь парнями, они были настроены играть правильно. Иногда нужно уйти и сказать: «Знаете, мы не облажались». Думаю, что это были две равные команды, и соперник нашёл способ превзойти нас в определённых областях. У них хорошая хоккейная команда.

Я бы не сказал, что это лучший результат, которого мы могли добиться в этом сезоне в плей-офф. Поэтому спрошу себя, что я мог бы сделать лучше, чтобы выжать больше из этой команды», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.