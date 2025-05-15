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Защитник «Вегаса» — о вылете из Кубка Стэнли: у нас была чертовски хорошая команда

Защитник «Вегаса» — о вылете из Кубка Стэнли: у нас была чертовски хорошая команда
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Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (0:1 ОТ). «Золотые рыцари» проиграли серию со счётом 1-4 и завершили сезон.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 1
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Драйзайтль, Нурс) – 67:19    

«Всякий раз, когда у вас хорошая команда, вы чувствуете, что не закончили до конца то, что намеревались сделать. У нас была чертовски хорошая команда, чертовски хорошая раздевалка. В этой лиге трудно победить, и мы знали это, когда начинали поход за Кубком Стэнли. Этот результат просто разочаровывает. На это можно смотреть с разных сторон, но нам всё равно нужно было сделать работу», — цитирует Пьетранджело пресс-служба клуба.

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