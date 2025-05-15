Коннор Макдэвид оценил выход «Эдмонтона» в финал Западной конференции НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал выход команды в финал Западной конференции. «Нефтяники» обыграли «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии со счётом 1:0 ОТ и завершили серию в пяти матчах в свою пользу.

«Я, конечно, очень рад. Мы все взволнованы. Мы продолжаем ставить себя на хорошие позиции и давать себе шанс. Мы продолжаем стучаться в дверь. Это всё, что вы можете сделать: дать себе шанс», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» вышел в финал Западной конференции НХЛ во второй сезон подряд. В прошлом сезоне «Ойлерз» в семи матчах уступили «Флориде» в финале Кубка Стэнли.