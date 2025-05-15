Коннор Макдэвид оценил выход «Эдмонтона» в финал Западной конференции НХЛ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал выход команды в финал Западной конференции. «Нефтяники» обыграли «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии со счётом 1:0 ОТ и завершили серию в пяти матчах в свою пользу.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 1
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Драйзайтль, Нурс) – 67:19
«Я, конечно, очень рад. Мы все взволнованы. Мы продолжаем ставить себя на хорошие позиции и давать себе шанс. Мы продолжаем стучаться в дверь. Это всё, что вы можете сделать: дать себе шанс», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
«Эдмонтон» вышел в финал Западной конференции НХЛ во второй сезон подряд. В прошлом сезоне «Ойлерз» в семи матчах уступили «Флориде» в финале Кубка Стэнли.
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