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«Амур» подписал новые контракты с защитником Рыжиковым и вратарём Шаймардановым

«Амур» подписал новые контракты с защитником Рыжиковым и вратарём Шаймардановым
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Защитник Сергей Рыжиков и вратарь Дамир Шаймарданов заключили новые контракты с «Амуром». Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, оба соглашения носят двусторонний характер и будут действовать до 31 мая 2026 года.

Сергей Рыжиков — воспитанник хабаровского «Амура». Дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/2024, а в минувшем сезоне принял участие в 50 встречах, заблокировал 26 бросков, совершил 21 силовой приём и забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Шаймарданов дебютировал в КХЛ в сезоне-2024/2025. Он провёл за «Амур» 16 матчей, в одном из победных матчей оформил «сухарь». В минувшем сезоне у Шаймарданова был самый высокий процент отражённых бросков среди всех голкиперов «Амура» — 91,8%.

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