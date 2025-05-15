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Воробьёв рассказал, как новый главный тренер «Флайерз» Токкет повлияет на игру Мичкова

Воробьёв рассказал, как новый главный тренер «Флайерз» Токкет повлияет на игру Мичкова
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Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет обучит нападающего Матвея Мичкова игре в обороне. В октябре 2023 года Воробьёв работал на нескольких домашних матчах «Ванкувера» в НХЛ, помогая в вопросах тактики и видео Токкету, который тогда возглавлял канадский клуб.

«От Андрея Кузьменко в «Ванкувере» он требовал, чтобы тот отрабатывал в обороне. Мичков в «Филадельфии» уже немного добавил в обороне и должен добавить ещё в этом плане. Думаю, что он не будет Мичкову запрещать лакроссы.

Можно вспомнить, что в плане работы с Василием Подколзиным и Кузьменко у Токкета были такие, можно сказать, взлёты и падения. Он жёсткий тренер, гнёт свою линию, при нём надо очень хорошо отрабатывать в обороне. Джон тоже суровый мужик, тоже ещё более старорежимный, чем Токкет», — цитирует Воробьёва ТАСС.

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.

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