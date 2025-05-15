Воробьёв рассказал, как новый главный тренер «Флайерз» Токкет повлияет на игру Мичкова

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет обучит нападающего Матвея Мичкова игре в обороне. В октябре 2023 года Воробьёв работал на нескольких домашних матчах «Ванкувера» в НХЛ, помогая в вопросах тактики и видео Токкету, который тогда возглавлял канадский клуб.

«От Андрея Кузьменко в «Ванкувере» он требовал, чтобы тот отрабатывал в обороне. Мичков в «Филадельфии» уже немного добавил в обороне и должен добавить ещё в этом плане. Думаю, что он не будет Мичкову запрещать лакроссы.

Можно вспомнить, что в плане работы с Василием Подколзиным и Кузьменко у Токкета были такие, можно сказать, взлёты и падения. Он жёсткий тренер, гнёт свою линию, при нём надо очень хорошо отрабатывать в обороне. Джон тоже суровый мужик, тоже ещё более старорежимный, чем Токкет», — цитирует Воробьёва ТАСС.

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.