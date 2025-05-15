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Юниорская сборная России обыграла молодёжку Беларуси на «Кубке Будущего» в Новосибирске

Юниорская сборная России обыграла молодёжку Беларуси на «Кубке Будущего» в Новосибирске
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл первый матч турнира «Кубок Будущего» между юниорской сборной России и молодёжной командой Беларуси. В упорной борьбе российская сборная одержала победу со счётом 3:2.

Кубок Будущего . Кубок Будущего
15 мая 2025, четверг. 11:30 МСК
Россия U18
Окончен
3 : 2
Беларусь U20
0:1 Авраменко (Павлов, Маманович) – 13:18 (5x4)     1:1 Калимуллин (Фёдоров) – 19:22 (5x5)     1:2 Павлов (Елисеев, Брызгалов) – 22:03 (5x5)     2:2 Овчаров (Чуклинов, Шайхлисламов) – 33:04 (5x5)     3:2 Фёдоров (Пустовой, Калимуллин) – 58:24 (5x5)    

Победный гол сборная России забила за полторы минуты до конца третьего периода при равном счёте — отличился Виктор Фёдоров. Ещё по голу забили российские хоккеисты Никита Овчаров и Адель Калимуллин. За белорусскую команду шайбы забросили Евгений Авраменко и Никита Павлов.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Календарь "Кубка Будущего"
Турнирная таблица "Кубка Будущего"
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