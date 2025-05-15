Юниорская сборная России обыграла молодёжку Беларуси на «Кубке Будущего» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл первый матч турнира «Кубок Будущего» между юниорской сборной России и молодёжной командой Беларуси. В упорной борьбе российская сборная одержала победу со счётом 3:2.
Победный гол сборная России забила за полторы минуты до конца третьего периода при равном счёте — отличился Виктор Фёдоров. Ещё по голу забили российские хоккеисты Никита Овчаров и Адель Калимуллин. За белорусскую команду шайбы забросили Евгений Авраменко и Никита Павлов.
С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
- 15 мая 2025
-
15:00
-
14:50
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:35
-
13:20
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:54
-
08:50
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
07:44
-
07:17
-
06:53
-
06:52
-
05:45
-
05:40
-
05:23
-
05:00