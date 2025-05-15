Юниорская сборная России обыграла молодёжку Беларуси на «Кубке Будущего» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл первый матч турнира «Кубок Будущего» между юниорской сборной России и молодёжной командой Беларуси. В упорной борьбе российская сборная одержала победу со счётом 3:2.

Победный гол сборная России забила за полторы минуты до конца третьего периода при равном счёте — отличился Виктор Фёдоров. Ещё по голу забили российские хоккеисты Никита Овчаров и Адель Калимуллин. За белорусскую команду шайбы забросили Евгений Авраменко и Никита Павлов.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).