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ЦСКА и нападающий Егор Афанасьев достигли соглашения о прекращении действия контракта

ЦСКА и нападающий Егор Афанасьев достигли соглашения о прекращении действия контракта
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ХК ЦСКА и нападающий Егор Афанасьев достигли соглашения о прекращении действия контракта, сообщает пресс-служба армейского клуба. Спортивные права на хоккеиста остаются за клубом.

24-летний Афанасьев выступал за ЦСКА в сезонах-2020/2021 и 2024/2025. Всего форвард сыграл в КХЛ 80 матчей и набрал 31 очко — забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач.

Армейский клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 встречах. На данный момент ЦСКА ещё не назначил главного тренера.

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