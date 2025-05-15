«Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча финала плей-офф КХЛ начнётся в 19:00 мск

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Сегодня, 15 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Трактора». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие игры серии пройдут 21, 23 и 25 мая.