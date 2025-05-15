«Это важнее опросов». Губерниев — о непопадании российских вратарей в топ НХЛ в XXI веке

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость, что российские вратари не попали в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти XXI века.

«В США назвали топ-6 вратарей XXI века, и там нет россиян. Но давайте не забывать – это же американцы назвали. Если бы мы назвали, там, может, американские вратари попали бы в меньшем количестве. Давайте мы спокойно отнесёмся к тому, что такие вопросы носят характер субъективных.

Весь мир знает, что Бобровский и Василевский – это звёзды первой величины, не говоря уже там про россыпь других вратарей, Сорокин, Шестёркин и так далее. Да, у нас прекрасные вратари, любители хоккея это же знают. А это значительно важнее всех опросов», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

По итогам опроса в число лучших игроков НХЛ первой четверти XXI века среди вратарей вошли Мартин Бродо («Нью-Джерси Дэвилз»), Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Роберто Луонго («Флорида Пантерз»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») и Патрик Руа («Колорадо Эвеланш»).