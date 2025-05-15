«Очевидный непрофессионализм!» Карандин раскритиковал судей финала Кубка Гагарина

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о низком уровне судейства в КХЛ и привёл в пример два эпизода из первого матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«В КХЛ много грубой и откровенно грязной игры, это следствие судейства, которое тормозит наш вид спорта и лигу. Много об этом говорил по ходу нынешнего сезона.

Самый свежий пример — первый матч финала КХЛ. Как защитник «Трактора» Дэй мог продолжить матч и выходить на решающие минуты третьего периода — загадка! Ведь после откровенного удара в голову Каюмова и, как следствие, после жестокого падения, в котором форвард «Локомотива» мог стать инвалидом, канадец был обязан получить удаление до конца матча. Там ведь всё очевидно — и не надо было так долго, минуты три, изучать повтор. Очевидный непрофессионализм!

Ещё один момент — с ударом в голову защитника «Трактора» Кэмпфера. Но четыре арбитра умудрились не увидеть даже двух минут штрафа. И это мы говорим о финале, на котором по определению работают лучшие арбитры лиги. Где-то мне их даже жалко.

Ситуация упущена самими судьями. Не узнаю наш хоккей, такой грязи сегодня нет даже в НХЛ, где в мои годы были драка за дракой, травма за травмой. Сегодня вся эта грязь переехала в наш хоккей. Даже телевизионщики КХЛ теперь смакуют в основном не голы и комбинации, а удары в голову и драки. И всё это идёт от непрофессионального судейства. Когда вернёмся на международную арену, сразу это почувствуем», — цитирует Карандина Russia-Hockey.