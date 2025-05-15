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Крикунов не согласился с Фетисовым, назвавшим предательством показ матчей ЧМ в России

Крикунов не согласился с Фетисовым, назвавшим предательством показ матчей ЧМ в России
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил слова Вячеслава Фетисова, считающего предательством трансляции матчей чемпионата мира в условиях СВО и отстранения сборной России от международных соревнований.

«Чемпионат мира по хоккею, конечно же, нужно транслировать сейчас. Мне интересен этот турнир, я смотрю матчи. Наблюдается большая разница в классе между командами. Сборные Канады, США, Швеции на порядок сильнее остальных и играют не напрягаясь. А многие команды участвуют в чемпионате мира, просто чтобы поиграть.

Не хватает сборной России. Наши хоккеисты подняли бы интерес к турниру и спокойно боролись бы за золотые медали. Сборная Казахстана сейчас не в лучшем состоянии, к сожалению. Латвия неплохо проявляет себя, сопротивляется», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.

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