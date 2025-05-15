«Быдло портит отличный финал». Юдин — о поведении болельщиков МХК «Спартак»

Бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин высказался о поведении болельщиков МХК «Спартак» в финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 со «СКА-1946» (2-0). Отметим, что фанаты красно-белых скандировали «СКА – позор российского хоккея» во время второго матча серии.

«Удивлён выкриками с трибун и скандированием различных речёвок фанатов «Спартака». Помнится, КХЛ подвергла клуб штрафу за скандирование «СКА — позор российского хоккея». Сейчас подобное поведение тоже нельзя оставлять безнаказанным. Быдло портит отличный финал. Подобная грязь не имеет места быть, тем более в финале Молодёжной хоккейной лиги», — сказал Юдин.