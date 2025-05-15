«Быдло портит отличный финал». Юдин — о поведении болельщиков МХК «Спартак»
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Бывший игрок СКА и сборной России Александр Юдин высказался о поведении болельщиков МХК «Спартак» в финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 со «СКА-1946» (2-0). Отметим, что фанаты красно-белых скандировали «СКА – позор российского хоккея» во время второго матча серии.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Яриков (Мыльников) – 03:29 (5x5) 1:1 Нугманов (Корнилов, Васильев) – 16:37 (5x5) 2:1 Ракчеев (Перелыгин, Рыбенок) – 23:50 (5x5) 3:1 Плесовских (Варюшкин, Кашаев) – 25:15 (5x5) 3:2 Поляков (Лутфуллин, Ремезовский) – 44:51 (5x5) 4:2 Рябов (Яриков, Тюрин) – 54:35 (en) 4:3 Сураев (Короткий, Капчук) – 56:52 (6x5) 5:3 Лукьянцев – 59:57 (en)
«Удивлён выкриками с трибун и скандированием различных речёвок фанатов «Спартака». Помнится, КХЛ подвергла клуб штрафу за скандирование «СКА — позор российского хоккея». Сейчас подобное поведение тоже нельзя оставлять безнаказанным. Быдло портит отличный финал. Подобная грязь не имеет места быть, тем более в финале Молодёжной хоккейной лиги», — сказал Юдин.
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