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Новым спортивным директором «Лады» стал Сергей Гомоляко

Новым спортивным директором «Лады» стал Сергей Гомоляко
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Сегодня, 15 мая, Сергей Гомоляко был утверждён в должности спортивного директора «Лады». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Гомоляко является двукратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром России, трёхкратным бронзовым призёром чемпионата России, двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом мира среди молодёжи. Выступал за «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 провёл 43 матча в составе «Лады».

Летом 2019 года Гомоляко был назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи», а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.

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