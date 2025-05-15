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Суд в Дубае постановил вернуть Матвею Мичкову паспорт

Суд в Дубае постановил вернуть Матвею Мичкову паспорт
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Суд в Дубае по итогам заседания обязал владельца легкового автомобиля, который был арендован игроком «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым, вернуть паспорт российскому форварду. Об сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката хоккеиста Шука Алькатири.

«Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию вернуть паспорт, который был незаконно изъят, Матвею Мичкову. Никто не имеет права хранить чьи-либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и неоправданными по отношению к нашему клиенту, и это решение суда служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно выступает против любых подобных нарушений», — заявил собеседник агенства.

7 мая автомобиль, где находился Мичков, попал в дорожно-транспортное происшествие, 20-летний игрок не был за рулём и не был пьян. Ранее адвокат сообщил, что владелец машины или один из его представителей забрал паспорта у Мичкова и водителя и потребовал $ 100 тыс. за решение вопроса.

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