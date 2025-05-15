Рыбин высказался о причинах низкой результативности Овечкина в серии с «Каролиной»

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин рассказал о причинах низкой результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-3).

– Есть ли у «Вашингтона» шансы спасти серию?

– Шансы всегда есть. Сегодня смотрел матч «Вегас» – «Эдмонтон», там по статистике 9,9%, что команда отыгрывается с 1-3. За долгое время статистика. Будет крайне сложно. Наверное, если и спасутся, то это будет подвиг такой.

– Овечкин за четыре матча набрал одно очко. Как считаете, с чем связана маленькая результативность?

— Безусловно, он – лидер команды. К нему от соперников большое внимание. Бросать не дают, подстраиваться не дают, в большинстве не дают располагаться. Это плей-офф, здесь всё по-другому. Здесь всё стоит на кону. Это тоже не проблема. Если чуть дальше пойти, то есть Мэттьюс — лидер «Торонто», у него 0 голов в серии с «Флоридой». Лидеров всегда перекрывают.

— Способен ли Александр раскрыться в нужный момент?

— Мы прекрасно понимаем, что уже такой опыт выступлений. Сейчас, наверное, как никогда такой человек должен собрать всех своих ребят в раздевалке, потому что команда – в шаге от вылета. Я думаю, как капитан команды он будет мотивирован, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».