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Быков назвал качества «Локомотива» и «Трактора», благодаря которым они прошли в финал

Быков назвал качества «Локомотива» и «Трактора», благодаря которым они прошли в финал
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о качествах «Локомотива» и «Трактора», благодаря которым они прошли в финал Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сезон показал, что и «Трактор», и «Локомотив» обладают мобильностью и системностью. Иначе они бы не играли в финале», — приводит слова Быкова LiveResult.

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие встречи серии пройдут 21, 23 и 25 мая.

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