Крикунов: Галимову обязательно надо съездить в НХЛ и попробовать свои силы в «Анахайме»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выступил за то, чтобы форвард «Ак Барса» Артём Галимов отправился играть в НХЛ.

«Галимову обязательно надо съездить в НХЛ и попробовать свои силы в «Анахайме». А зачем ему оставаться сейчас, раз к нему есть интерес из НХЛ? Надо ехать, чтобы потом не жалел, что был шанс, а он упустил его и не отправился за океан. Пусть поиграет в любом звене «Анахайма» и покажет, чего он стоит», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Галимов набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах регулярки сезона-2024/2025. Ранее форвард отреагировал на возможный переход в «Анахайм Дакс».