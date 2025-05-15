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Молодёжная команда России упустила преимущество в три шайбы, но победила сборную СХЛ

Молодёжная команда России упустила преимущество в три шайбы, но победила сборную СХЛ
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч турнира «Кубок Будущего» между молодёжной командой России и сборной Студенческой хоккейной лиги. Российская сборная одержала победу в овертайме со счётом 5:4.

Кубок Будущего . Кубок Будущего
15 мая 2025, четверг. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 4
ОТ
Сборная СХЛ
1:0 Филимонов (Прохоров) – 13:42 (5x5)     2:0 Бондарь (Дудоров, Елезов) – 18:16 (5x4)     3:0 Дудоров (Лутцев, Магомедсултанов) – 24:04 (5x5)     3:1 Хрунин (Корабельников) – 27:25 (5x5)     3:2 Ефремов (Стешенко, Ивачев) – 27:58 (5x5)     3:3 Кабиров (Калинин) – 35:35 (5x5)     4:3 Першаков (Максимов) – 41:19 (5x5)     4:4 Погодин (Кадыров, Полувытнов) – 58:08 (6x4)     5:4 Лутцев – 60:59 (3x3)    

На 14-й минуте первого периода Максим Филимонов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Артём Бондарь удвоил преимущество России U20.

На пятой минуте второго периода Вадим Дудоров сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Иван Хрунин забросил первую шайбу сборной СХЛ. Спустя 33 секунды Семён Ефремов сократил отставание студенческой команды до минимума. На 16-й минуте периода Раиль Кабиров сделал счёт равным.

В начале третьего периода Александр Першаков вновь вывел сборную России вперёд. На 19-й минуте периода Александр Погодин сделал счёт 4:4.

В овертайме Роман Лутцев принёс молодёжной сборной России победу.

Календарь "Кубка Будущего"
Таблица "Кубка Будущего"
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