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Молодёжная команда России упустила преимущество в три шайбы, но победила сборную СХЛ

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч турнира «Кубок Будущего» между молодёжной командой России и сборной Студенческой хоккейной лиги. Российская сборная одержала победу в овертайме со счётом 5:4.

На 14-й минуте первого периода Максим Филимонов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Артём Бондарь удвоил преимущество России U20.

На пятой минуте второго периода Вадим Дудоров сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Иван Хрунин забросил первую шайбу сборной СХЛ. Спустя 33 секунды Семён Ефремов сократил отставание студенческой команды до минимума. На 16-й минуте периода Раиль Кабиров сделал счёт равным.

В начале третьего периода Александр Першаков вновь вывел сборную России вперёд. На 19-й минуте периода Александр Погодин сделал счёт 4:4.

В овертайме Роман Лутцев принёс молодёжной сборной России победу.