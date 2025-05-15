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Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» после того, как ранее пропустил занятие

Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» после того, как ранее пропустил занятие
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке клуба. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети X.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери заявил, что не сомневается в участии российского нападающего в пятой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Напомним, Александр Овечкин отсутствовал на вчерашней тренировке столичной команды. Отмечалось, что это никак не связано с травмой, а являлось лишь небольшим отдыхом для 39-летнего хоккеиста.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина пять заброшенных шайб.

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