Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона» после того, как ранее пропустил занятие

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке клуба. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети X.

Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери заявил, что не сомневается в участии российского нападающего в пятой игре серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Напомним, Александр Овечкин отсутствовал на вчерашней тренировке столичной команды. Отмечалось, что это никак не связано с травмой, а являлось лишь небольшим отдыхом для 39-летнего хоккеиста.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина пять заброшенных шайб.