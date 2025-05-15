Кирилл Марченко: забить 50 голов или набрать 100 очков? Чувствую, что способен на это

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о своих целях на будущее и заявил, что во время сезона практически ни на что не отвлекается.

«Забить 50 голов или набрать 100 очков за сезон? Я чувствую, что способен на это. Было бы странно, если бы я сказал «нет». Вера в то, что это возможно, повышает вероятность того, что это произойдёт.

Я полностью избегаю хоккейных новостей во время сезона. Не хочу никаких отвлекающих факторов. Я просто сосредоточен на себе и своей игре», — приводит слова Марченко RG.

В сезоне-2024/2025 24-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.