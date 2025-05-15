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Фетисов оценил высказывание капитана сборной Германии Зайдера о российской сборной

Фетисов оценил высказывание капитана сборной Германии Зайдера о российской сборной
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о словах капитана сборной Германии Морица Зайдера, который выступил за возвращение российской команды на международные соревнования.

«Приятно, когда такое говорят спортсмены. Их позиция мне тоже понятна. Политики — это одна история, а спортсмены — совсем другая. Приятно, когда ребята-хоккеисты начинают высказываться в этом плане, только, похоже, ни на что это не повлияет», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае-июне 2025 года.

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