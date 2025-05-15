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Гендиректор «Лады» рассказал, когда клуб планирует погасить долги по зарплате

Гендиректор «Лады» рассказал, когда клуб планирует погасить долги по зарплате
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Генеральный директор «Лады» Александр Харламов рассказал о ситуации с долгами тольяттинского клуба по заработной плате.

— Ситуация непростая, но и не критическая. Будущее у клуба есть, и надеюсь, оно будет светлым. Первостепенная вещь — погашение долгов. Постараемся в новый сезон зайти без них, а дальше разберёмся.

— Какая сумма долгов у клуба?
— Сумму раскрывать неэтично, это коммерческая тайна. Постараемся погасить максимальное количество долгов к следующему сезону, — цитирует Харламова пресс-служба «Лады».

Напомним, сегодня, 15 мая, Сергей Гомоляко был утверждён в должности спортивного директора «Лады».

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