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«Это просто ужасная трагедия, все были в шоке». Кирилл Марченко — о гибели Джонни Годро

«Это просто ужасная трагедия, все были в шоке». Кирилл Марченко — о гибели Джонни Годро
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о трагической гибели одноклубника Джонни Годро летом 2024 года.

«Это просто ужасная трагедия. Все находились в шоке. Его майка была с нами весь сезон. Он был фантастическим товарищем по команде, и более того — он был другом. Мы никогда его не забудем», — приводит слова Марченко RG.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты водителем в Олдмансе, штат Нью-Джерси, США. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

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