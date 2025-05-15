Финляндия на ЧМ-2025 разгромила сборную Словении, забросив девять шайб

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Финляндии со счётом 9:1.

Заброшенным шайбами в составе национальной команды Финляндии отметились: Ээли Толванен (покер), Микко Лехтонен (дубль), Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало. Единственную заброшенную шайбу сборной Словении на свой счёт записал Бине Машич.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.