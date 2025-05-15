Финляндия на ЧМ-2025 разгромила сборную Словении, забросив девять шайб
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Финляндии со счётом 9:1.
ЧМ-2025 . Группа A
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
9 : 1
Словения
1:0 Лехтонен (Эрхольц, Песонен) – 02:43 2:0 Лехтонен (Терявяйнен, Саариярви) – 07:26 3:0 Саариярви (Хямеэнахо, Пуйстола) – 11:33 3:1 Машич (Махковец, Дрозг) – 24:00 4:1 Толванен (Терявяйнен, Ламмикко) – 26:52 5:1 Хямеэнахо (Мереля, Пярссинен) – 28:32 6:1 Толванен (Терявяйнен, Саариярви) – 35:42 7:1 Толванен (Терявяйнен, Леппянен) – 39:35 8:1 Матинпало (Терявяйнен) – 42:28 (sh) 9:1 Толванен (Терявяйнен, Сало) – 52:54
Заброшенным шайбами в составе национальной команды Финляндии отметились: Ээли Толванен (покер), Микко Лехтонен (дубль), Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало. Единственную заброшенную шайбу сборной Словении на свой счёт записал Бине Машич.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
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