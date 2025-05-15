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Швейцария — Германия, результат матча 15 мая 2025, счет 5:1, ЧМ по хоккею 2025

Покер Андригетто помог сборной Швейцарии крупно обыграть команду Германии на ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты из Швейцарии со счётом 5:1.

ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Риа (Егер, Марти) – 24:25     2:0 Андригетто (Зигенталер, Мальгин) – 25:49     3:0 Андригетто (Фиала, Мальгин) – 33:51     4:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 34:53 (pp)     5:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 48:15 (pp)     5:1 Мюллер (Кагун, Шюц) – 58:35 (pp)    

В первом периоде команды голов не забили.

На пятой минуте второго периода Дамьен Риа с передач Кена Егера и Кристиана Марти открыл счёт во встрече. Чуть более чем через минуту Свен Андригетто с передач Йонаса Зигенталера и Дениса Мальгина удвоил преимущество команды Швейцарии. На 14-й минуте периода Свен Андригетто с передач Кевина Фиалы и Дениса Мальгина сделал счёт 3:0. Спустя 62 секунды Свен Андригетто с передач Дина Кукана и Дениса Мальгина довёл счёт до крупного, оформив хет-трик.

В середине третьего периода Свен Андригетто оформил покер, забросив пятую шайбу швейцарцев в игре. В конце матча Марк Михаэлис установил окончательный счёт во встрече.

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