Покер Андригетто помог сборной Швейцарии крупно обыграть команду Германии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты из Швейцарии со счётом 5:1.
В первом периоде команды голов не забили.
На пятой минуте второго периода Дамьен Риа с передач Кена Егера и Кристиана Марти открыл счёт во встрече. Чуть более чем через минуту Свен Андригетто с передач Йонаса Зигенталера и Дениса Мальгина удвоил преимущество команды Швейцарии. На 14-й минуте периода Свен Андригетто с передач Кевина Фиалы и Дениса Мальгина сделал счёт 3:0. Спустя 62 секунды Свен Андригетто с передач Дина Кукана и Дениса Мальгина довёл счёт до крупного, оформив хет-трик.
В середине третьего периода Свен Андригетто оформил покер, забросив пятую шайбу швейцарцев в игре. В конце матча Марк Михаэлис установил окончательный счёт во встрече.
- 15 мая 2025
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