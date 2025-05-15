«Локомотив» — «Трактор»: челябинский клуб после первого периода выигрывает со счётом 1:0

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 1-0 в пользу челябинского клуба. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте первого периода Чарльз Робинсон с передач Владимира Ткачёва и Логана Дэя открыл счёт во встрече, убежав в меньшинстве к воротам Даниила Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.