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Локомотив — Трактор. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Локомотив» — «Трактор»: челябинский клуб после первого периода выигрывает со счётом 1:0

«Локомотив» — «Трактор»: челябинский клуб после первого периода выигрывает со счётом 1:0
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 1-0 в пользу челябинского клуба. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)    

На пятой минуте первого периода Чарльз Робинсон с передач Владимира Ткачёва и Логана Дэя открыл счёт во встрече, убежав в меньшинстве к воротам Даниила Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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