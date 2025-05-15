«Его игра заставит замолчать многих». Макдэвид о выступлении вратаря «Эдмонтона» Скиннера

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре вратаря канадского клуба Стюарта Скиннера в серии с «Вегас Голден Найтс». «Нефтяники» одолели «золотых рыцарей» в пятом матче серии со счётом 1:0 ОТ и завершили серию в пяти встречах в свою пользу.

«Надеюсь, его игра заставит замолчать многих людей, которые говорили о нём. Мы всегда верили в него. Он дважды оформил «сухарь» в последних матчах. Невозможно сказать достаточно хороших слов», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

«Эдмонтон» вышел в финал Западной конференции НХЛ во второй сезон подряд. В прошлом сезоне «Ойлерз» в семи матчах уступили «Флориде» в финале Кубка Стэнли.