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Локомотив — Трактор. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Робинсон получил травму после силового от Шалунова, судьи после просмотра удаления не дали

Робинсон получил травму после силового от Шалунова, судьи после просмотра удаления не дали
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 1-0 в пользу челябинского клуба. Идёт второй период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)    

В начале второго периода нападающий ярославского клуба Максим Шалунов провёл мощный силовой приём на Чарльзе Робинсоне, после чего форвард гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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