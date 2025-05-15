Робинсон получил травму после силового от Шалунова, судьи после просмотра удаления не дали

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 1-0 в пользу челябинского клуба. Идёт второй период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго периода нападающий ярославского клуба Максим Шалунов провёл мощный силовой приём на Чарльзе Робинсоне, после чего форвард гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

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