Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не команда, а роботы, не нравится, как они играют». Галимов — о «Локомотиве»

«Это не команда, а роботы, не нравится, как они играют». Галимов — о «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов рассказал, за кого болеет в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором» (0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)    

– Следите за плей-офф?
– Да, на фоне постоянно включаю, слежу за счётом.

– Как думаете, кто выиграет Кубок Гагарина?
– Хотелось бы, чтобы «Трактор», но, скорее всего, выиграет «Локомотив». Не знаю, я считаю, «Локомотив» – это не команда, а роботы. Мне не нравится, как играет эта команда, — приводит слова Галимова «БИЗНЕС Online».

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие игры серии пройдут 21, 23 и 25 мая.

Материалы по теме
Видео
Робинсон получил травму после силового от Шалунова, судьи после просмотра удаления не дали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android