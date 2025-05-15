«Это не команда, а роботы, не нравится, как они играют». Галимов — о «Локомотиве»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов рассказал, за кого болеет в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором» (0-1).

– Следите за плей-офф?

– Да, на фоне постоянно включаю, слежу за счётом.

– Как думаете, кто выиграет Кубок Гагарина?

– Хотелось бы, чтобы «Трактор», но, скорее всего, выиграет «Локомотив». Не знаю, я считаю, «Локомотив» – это не команда, а роботы. Мне не нравится, как играет эта команда, — приводит слова Галимова «БИЗНЕС Online».

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие игры серии пройдут 21, 23 и 25 мая.