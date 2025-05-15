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«Локомотив» — «Трактор»: после второго периода ярославцы побеждают со счётом 2:1

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 1-0 в пользу челябинского клуба. После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго игрового отрезка Александр Полунин восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте периода Георгий Иванов вывел хозяев вперёд во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие игры серии пройдут 21, 23 и 25 мая.