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Локомотив — Трактор. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Локомотив» — «Трактор»: после второго периода ярославцы побеждают со счётом 2:1

«Локомотив» — «Трактор»: после второго периода ярославцы побеждают со счётом 2:1
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 1-0 в пользу челябинского клуба. После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)    

В начале второго игрового отрезка Александр Полунин восстановил равенство в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте периода Георгий Иванов вывел хозяев вперёд во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие игры серии пройдут 21, 23 и 25 мая.

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