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Гендиректор «Лады» назвал срок, когда клуб огласит фамилию нового главного тренера

Гендиректор «Лады» назвал срок, когда клуб огласит фамилию нового главного тренера
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Генеральный директор «Лады» Александр Харламов заявил, что клуб огласит фамилию нового главного тренера через одну-две недели.

— Одна из главных тем – кандидатура главного тренера «Лады». В прессе озвучиваются фамилии специалистов, которые якобы рассматриваются вами. Расскажите, насколько правдивой является информация, которую мы получаем.
— Мы, как и вы, читаем различные ресурсы. У ряда клубов ещё не сформированы тренерские штабы, не назначены главные тренеры. Комментировать слухи – дело неблагодарное. Нам нужно ещё немного времени. Всё-таки это достаточно серьёзная, обстоятельная работа. Через одну-две недели, думаю, мы сможем озвучить фамилию главного тренера. И, соответственно, хотим подвести к тому, чтобы вместе с ним представить весь тренерский штаб, — цитирует Харламова пресс-служба «Лады».

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