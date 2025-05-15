Кирилл Марченко высказался о своём будущем в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о своём будущем в клубе. Напомним, контракт форварда с командой действует до конца сезона-2026/2027.

«Я не думал об уходе. У меня есть контракт, и я готов остаться в «Коламбусе». У меня нет никаких жалоб, и я люблю город, команду, организацию. Я более чем доволен», — приводит слова Марченко RG.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.

Ранее Кирилл Марченко высказался о трагической гибели одноклубника Джонни Годро летом 2024 года.