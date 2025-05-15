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Локомотив — Трактор, результат второго матча 15 мая 2025, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (финал Кубка Гагарина)

«Локомотив» победил «Трактор» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии равный — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Чарльз Робинсон с передач Владимира Ткачёва и Логана Дэя открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Александр Полунин с передачи Павла Красковского восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Георгий Иванов с передач Александра Радулова и Андрея Сергеева вывел железнодорожников вперёд.

В конце третьего периода Максим Берёзкин и Никита Кирьянов установили окончательный счёт во встрече.

Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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