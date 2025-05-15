В Кубке Гагарина — 2025 установлен новый рекорд результативности за один розыгрыш

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии равный — 1-1.

Последнюю шайбу в игре забросил Никита Кирьянов в пустые ворота челябинского клуба. Как сообщает пресс-служба КХЛ, шайба Кирьянова стала 461-й в плей-офф КХЛ сезона-2024/2025. Это новый рекорд результативности за один розыгрыш Кубка Гагарина. Предыдущее лучшее достижение было установлено в 2011 году – 460 шайб.

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Следующие две встречи команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.