Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии равный — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

Ярославский клуб выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина. Последний такой случай был 8 апреля 2009 года во встрече с «Ак Барсом» (3:2). Отметим, что в той финальной серии железнодорожники уступили казанскому клубу в семи матчах.

КХЛ - плей-офф . Финал. 5-й матч
08 апреля 2009, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Зарипов (Морозов, Мортенссон) – 06:35 (5x5)     1:1 Кудашов (Михнов, Нурисламов) – 22:39 (5x5)     1:2 Михнов (Чурилов) – 41:48 (5x5)     2:2 Обухов (Капанен, Хентунен) – 43:54 (5x5)     2:3 Вашичек (Иргл, Яшин) – 46:57 (5x5)    

Отметим, что до сегодняшней победы «Локомотив» проиграл семь финальных встреч подряд.

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

Материалы по теме
«Локомотив» победил «Трактор» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
«Локомотив» проиграл седьмой матч подряд в финалах Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android