«Локомотив» выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии равный — 1-1.
Ярославский клуб выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина. Последний такой случай был 8 апреля 2009 года во встрече с «Ак Барсом» (3:2). Отметим, что в той финальной серии железнодорожники уступили казанскому клубу в семи матчах.
Отметим, что до сегодняшней победы «Локомотив» проиграл семь финальных встреч подряд.
Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.
- 15 мая 2025
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