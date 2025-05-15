Гру высказался о состоянии Робинсона, который получил травму после силового от Шалунова

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4) высказался о состоянии нападающего Чарльза Робинсона, который получил травму после силового от форварда железнодорожников Максима Шалунова.

«У меня нет новостей на этот счёт», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в начале второго периода нападающий Шалунов провёл мощный силовой приём на Робинсоне, после чего форвард гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.