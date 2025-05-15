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Главный тренер «Трактора» оценил отсутствие штрафа Шалунова за силовой приём на Робинсоне

Главный тренер «Трактора» оценил отсутствие штрафа Шалунова за силовой приём на Робинсоне
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4) оценил отсутствие штрафа у форварда железнодорожников Максима Шалунова за силовой приём на нападающем челябинского клуба Чарльзе Робинсоне.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

«Судьи расценили, что в этом моменте не было удаления. Значит, его не было», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в начале второго периода нападающий Шалунов провёл мощный силовой приём на Робинсоне, после чего форвард гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

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