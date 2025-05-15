Главный тренер «Трактора» оценил отсутствие штрафа Шалунова за силовой приём на Робинсоне

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 от «Локомотива» (1:4) оценил отсутствие штрафа у форварда железнодорожников Максима Шалунова за силовой приём на нападающем челябинского клуба Чарльзе Робинсоне.

«Судьи расценили, что в этом моменте не было удаления. Значит, его не было», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в начале второго периода нападающий Шалунов провёл мощный силовой приём на Робинсоне, после чего форвард гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.