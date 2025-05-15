Форвард «Локомотива» Радулов набрал 750-е очко в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов во втором периоде матча финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) отметился результативной передачей на Георгия Иванова.

Для Радулова это очко стало 750-м (270+480) в 709 встречах лиги. Он оказался третьим игроком в истории КХЛ, которому удалось достичь этой отметки. Лидер по набранным очкам в лиге — Вадим Шипачёв (980), второй — Сергей Мозякин (928).

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.