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Форвард «Локомотива» Радулов набрал 750-е очко в КХЛ

Форвард «Локомотива» Радулов набрал 750-е очко в КХЛ
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов во втором периоде матча финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (4:1, 1-1) отметился результативной передачей на Георгия Иванова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Ткачёв, Дэй) – 04:15 (4x5)     1:1 Полунин (Красковский) – 21:38 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов, Сергеев) – 35:11 (5x5)     3:1 Берёзкин (Иванов) – 56:35 (5x5)     4:1 Кирьянов (Красковский, Сергеев) – 56:53 (en)    

Для Радулова это очко стало 750-м (270+480) в 709 встречах лиги. Он оказался третьим игроком в истории КХЛ, которому удалось достичь этой отметки. Лидер по набранным очкам в лиге — Вадим Шипачёв (980), второй — Сергей Мозякин (928).

Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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